На Черниговщине 'шахед' ударил по объекту инфраструктуры: без света 6 тысяч потребителей

На сейчас без электроснабжения остаются 5 963 потребителя.

В ночь на четверг, 4 июля, один из российских "шахедов" ударил по объекту инфраструктуры в Черниговской области.

Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, в результате вражеского удара почти 6 тысяч потребителей остались без электричества.

"Более 5 часов этой ночью продолжалась воздушная тревога для Черниговщины. К сожалению, вражеский "Шахед" попал в один из объектов области. На сейчас без электроснабжения остаются 5 963 потребителя", - отметил Чаус.

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По словам главы ОВА, энергетики сейчас работают над восстановлением электроснабжения.

Атака "шахедов" 4 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля противник атаковал Украину 22-мя ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Курской области (РФ). В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед".

В частности, несколько волн "шахедов" летели на Киев. Киевская городская военная администрация в Telegram заявляла, что все "шахэды", которые атаковали столицу, уничтожила противовоздушная оборона. Враг запустил дроны с территории Курской области РФ. К Киеву "шахеды" приближались волнами и с разных направлений. ПВО отработала результативно, уничтожив все дроны на подступах к столице. В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений.

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