Это делают радиотехнические средства стран НАТО – у них есть необходимые для этого самолеты, объяснил Киричевский.

Украинская ПВО не может надежно определить взлет самолетов МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал". Такую информацию мы получаем от партнеров по НАТО, заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Как отметил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо", дать гарантий безопасности украинцам во время взлета МиГ-31К не может никто. Если бы можно было высчитать степень угрозы пусков ракет, это уже сделали бы.

"Конечно, можно обмениваться различными риторическими вопросами, а вот, например, в Британии в 1940 году дифференцировали тревоги: если волна бомбардировщиков, то один уровень тревоги, а если одиночный, то другой. В то же время когда по Британии полетели крылатые ракеты Фау-1 с очень ужасным звуком и точностью, то я не находил данных, что там дифференцировать тревоги, в состоянии опасности была вся страна", – добавил он.

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Эксперт подчеркнул, украинская ПВО не может определять взлет МиГ-31К. Это делают радиотехнические средства стран Альянса – у них есть необходимые для этого самолеты.

"У них есть самолеты типа AWACS, которые позволяют обнаруживать цели фактически на 800 километров, а у нас нет, то есть о взлете МиГов мы узнаем через звено партнеров по НАТО", – поянсил он.

"Относительно того, что они летают долго и могут ли проводить ракетные атаки или нет – я думаю, никто гарантий дать не может. К примеру, они поднимают МиГ-31К в воздух, а затем подтягивают стратегические бомбардировщики со звуковыми крылатыми ракетами и проводят комбинированную атаку. Или просто долго летают (МиГи, – ред.) и потом ударяют "Кинжалами", пользуясь фактором внезапности", – продолжил Киричевский.

По мнению эксперта, тревогу из-за активности носителей ракет "Кинжал" в Украине включают только тогда, когда МиГ летит непосредственно в нашем направлении. Если такой самолет находится где-то над границей с, например, Норвегией, с этим разбирается НАТО.

"С другой стороны возник такой политический запрос, что, мол, зачем парализовать страну, если летает МиГ-31К. У нас в принципе есть один сплошной фактор паралича, который называется Российская Федерация, и из-за этого мы в принципе не можем нормально жить", – резюмировал Киричевский.

Тревоги из-за взлетов МиГ-31: что предлагают эксперты

Из-за взлетов самолетов МиГ-31, способных нести ракеты "Кинжал", в Украине каждый раз объявляют масштабную воздушную тревогу. В последнее время они стали длиннее, ведь оккупанты отрабатывают дозаправку в воздухе. Проблема заключается не только в угрозе пусков ракет, но и в том, что в эти часы, пока самолеты в воздухе, украинская экономика фактически парализована.

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап считает, что можно внести определенные изменения в систему объявления тревог. По его словам, если разобраться, как осуществляется пуск ракет "Кинжал", то можно разработать определенные алгоритмы: например, уведомлять граждан о взлете МиГа, но с тем аспектом, что они должны принять меры в случае подтверждения пуска ракет.

В то же время военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что тревогу можно объявлять по цветам. Например, красный – это самый высокий уровень угрозы, поэтому нужно находиться в укрытии, желтый – это возможный, а зеленый – есть тревога из-за активности МиГов.

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