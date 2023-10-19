Информации о пострадавших пока нет.

В четверг, 19 октября, в Днепре и Запорожье раздались взрывы. В 12:48 на официальной сторике командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram появилось сообщение о ракетной опасности для восточных областей.

Уже в 12: 52 военные призвали жителей Днепра и Запорожья находиться в укрытиях. "Общественное" сообщает, что сначала взрывы прогремели в Днепре, а впоследствии их слышали в некоторых районах Запорожья. Позже они слышали повторный взрыв в Запорожье.

Взрыв в Днепре подтвердил мэр города Борис Филатов. Он не предоставил больше информации. В 13:08 Воздушные силы объявили об отбоях по областям.

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Обновлено в 13:50: Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что взрыв произошел в Днепровском районе. В результате российской атаки произошел пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

"Все детали выясняем. А пока еще раз прошу - сохраняйте информационную тишину. Никаких сообщений, фото или видео. Это и ваша собственная безопасность", - написал он в Telegram.

Обстрелы Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 октября российские оккупанты выпустили шесть ракет по Запорожью, попав в многоэтажку. Захватчики этим ударом повредили восемь квартир.

На следующий день сообщалось, что в результате атаки погибли два человека, постражали - четверо, а еще трое считались пропавшими без вести.

Прошлой ночью оккупанты снова обстреливали Украину, выпустив пять баллистических ракет "Искандер-М", ракеты С-300, Х-59, еще одну крылатую ракетту, а также шесть дронов типа "Shahed-136/131".

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59 и три ударных дрона.

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