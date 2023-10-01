Коваленко считает, что такой рост не является следствием запуска производства Shahed-136 в России, а скорее результатом задействования накопленного БК.

В сентябре был установлен абсолютный рекорд по применению дронов Shahed-136 российскими оккупантами – с учетом запущенных ночью 30 безпилотников их общее количество составило 521.

Как отмечает военный обозреватель Александр Коваленко, ранее рекорд был отмечен в мае 2023, когда россияне применили 413 дронов-камикадзе. Затем было падение интенсивности налётов до 197 в июне, 246 - в июле, 167 - в августе.

В то же время Коваленко не уверен, что такой рост является следствием запуска производства Shahed-136 в России. Как отмечает эксперт, за первое полугодие 2023 года россияне на своих мощностях планировали выдать опытную партию дронов-камикадзе в 100 единиц, но так и не смогли этого сделать.

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"Сроки поставок были сорваны, поскольку острая зависимость производства от поставок контрабандных запчастей сохранилась, и ни на какой замкнутый цикл с нуля Россия в ближайшей перспективе не выйдет, в вопросах производства Shahed-136, сохраняя зависимость от Ирана", - отмечает он.

В то же время Иран вполне мог нарастить производство этих дронов. Но, как отмечает Коваленко, тут тоже есть некоторые нюансы.

"Когда Россия обратилась к Ирану за поставками Shahed-136, производственные мощности, представлявшие собой исключительно ручную, а не автоматизированную сборку, позволяли в месяц собирать до 50 Shahed-136. К концу 2022 года Иран смог нарастить производство до 100 Shahed-136 в месяц. Не исключено, что по состоянию на май этот показатель достигал 150-200", - пишет он.

При этом в феврале, марте и апреле интенсивность ударов была ниже 100 в месяц, то есть уже на тот момент у россиян была возможность накапливать БК.

И, как отмечает эксперт, именно по этой причине сентябрьский налёт мог стать рекордным, как результат задействования накопленного БК.

Россия целится по югу Украины

При этом большая часть всех ударов приходилась в сентябре по Одесской области, дунайской портовой инфраструктуре и зерновым хабам.

"Это лишний раз поднимает вопрос о предоставлении нашими партнёрами большего количества средств ПВО, как пушечного, так и зенитно-ракетного типа, для противодействия Shahed-136. Поскольку каждая тысяча тонн сгоревшего зерна в порту Рени или Измаила - это голодное племя аборигенов где-то в регионе Сахеля и тысяча, в сутки, новых "граждан" ЕС", - подытоживает эксперт.

Сегодня РФ вновь атаковала Украину "Шахедами"

Оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", всего были зафиксированы пуски около 30 ударных дронов, из них удалось уничтожить 16.

Как рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук, во время сегодняшней ночной атаки оккупанты активно использовали фальш-цели, чтобы истощать и выискивать промежутки в украинской системе противовоздушной обороны.

В результате атаки произошло попадание по складам с зерном в Умани Черкасской области, возник масштабный пожар.

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