В данный момент истребители тренируются в приграничных районах Брестской области.

Тренировочная зона истребителей в Беларуси сместилась значительно ближе к границе с Украиной.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

"В данный момент истребители тренируются в приграничных районах Брестской области", – говорится в сообщении.

Відео дня:

"Беларускі Гаюн" информирует, что в 14:30 из Бреста в сторону юга летели 4 истребителя. В 14:35 из Кобрина в сторону юго-запада летели два вертолета Ми-24 ВВС РБ. В 14:40 из Бреста истребители развернулись в сторону запада. В 14:50 из Кобрина два истребителя полетели в сторону севера, с севера присоединились ещё два истребителя.

"Отметим, что в начале этой недели истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали тренироваться над 230-м общевойсковым полигоном "Обуз-Лесновский" (Барановичский район), однако в данный момент похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украиной", — подчеркнули в проекте.

Ранее сообщалось, что беларуские военные продолжают усиленную охрану участка границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Также стало известно, что 8-14 сентября в Беларуси запланировано проведение совместных с российскими военными учений.

По легенде, предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. В Генштабе отмечали, что не исключается, что подразумевается приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

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