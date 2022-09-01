В Брестской и Гомельской областях границу усиленно охраняют.

Беларуские военные продолжают усиленную охрану участка границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка беларуско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

Тем временем на Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг с применением ствольной артиллерии осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

31 августа советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что какие-то "непонятные движения Беларуси", с точки зрения стратегических движений, можно было ожидать на первых неделях войны.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину, в частности, с беларуской территории.

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