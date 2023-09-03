Он также отметил, что за следующие месяцы Украина должна достичь нескольких результатов, в частности, речь идет об открытии переговоров о членстве с ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о весомой договоренности по тренировке украинских пилотов во Франции и заметил, что коалиция современных истребителей становится крепче.

Об этом он сказал в своем видеообращении, отметив, что у Украины есть "новые договоренности с партнерами по оборонным пакетам".

"Сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какое новое снабжение способно помочь нашим воинам. Обсудили защиту нашего Одесского региона - то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области. И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов - наша коалиция современных истребителей становится крепче", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что есть весомые вещи, которые делают в Украине для ее защиты еженедельно все интенсивнее.

"Это касается и нашего оружия - от пушек и снарядов до дронов и ракет. Это касается и нашего единства. В частности, единства в неприятии всего и всех, что ослабляет Украину", - сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что за следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов.

"В частности, это наша стратегическая политическая цель - открытие переговоров о членстве с Евросоюзом", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что у Украины есть семь определенных рекомендаций Европейской комиссии, часть из которых уже была реализована.

"Ради другой части нужна результативная работа Верховной Рады Украины. Своевременная работа, которую мы согласовали с Еврокомиссией", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что речь идет о законе о восстановлении электронного декларирования, изменениях в закон О национальных меньшинствах и "закон о ПЕПах" - politically exposed persons, политически значимые лица.

"Каждый из этих законов имеет фундаментальное значение. И голосование по ним будет иметь фундаментальное значение. Люди увидят, кто чего стоит. И я призываю народных депутатов Украины не откладывать эти решения, не подвести Украину и поддержать нашу европейскую интеграцию", - подчеркнул президент.

Истребители для Украины

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что Вооруженные Силы Украины могут начать применять западные истребители F-16 весной 2024 года.

Он напомнил, что по состоянию на сегодня разрешение на обучение на самолетах есть, страны, которые вызвались обучать, есть, и уже даже есть страны, которые вызвались передать Украине F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что главной задачей западных истребителей F-16 будет защита внутри воздушного пространства Украины. В первую очередь речь идет об ограждении объектов критической инфраструктуры и атомной энергетики от Дроновых и ракетных атак.

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