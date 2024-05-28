Оккупанты уничтожают на своем пути всю застройку и гражданскую инфраструктуру.

Российские оккупанты атакуют Харьковскую область ракетными и бомбовыми авиационными ударами, в частности, бомбами ФАБ-500. Кроме управляемых авиабомб, в последние дни они начали уничтожать Волчанск тяжелыми огнеметными системами ТОС2 "Сонцепёк".

В эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что россияне начали использовать по городу не только управляемые авиационные бомбы, но и термобарические боеприпасы. Несмотря на все, продвинуться в районе Волчанска оккупантам не удается, они полностью увязли в уличных боях.

"С начала суток на Волчанск сбросили шесть авиабомб. Оккупационная армия продолжает штурмовать город, не оставляет попыток закрепиться в городе пехотными подразделениями для того, чтобы перевести как раз в уличные бои. Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы враг сочетает с авиационными ударами, чтобы достичь успеха. Также по Волчанску враг применяет тяжелые огнеметные системы ТОС2 "Сонцепёк". Наносит удары по городу термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку и гражданскую инфраструктуру", - акцентировал он.

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На уточняющий вопрос, пытается ли РФ вводить в бой на Харьковском направлении свои резервы, Волошин ответил, что "эта информация в прерогативе Главного управления разведки".

"Есть уже информация, что в поддержку своих действий враг пытается осуществлять перемещение мотострелковых подразделений, которые относятся к 44-му армейскому корпусу. Конечно, с других направлений оккупанты могут подтягивать силы и средства, чтобы пытаться насыщать свои подразделения военнослужащими, но Силы обороны их всех активно уничтожают", - подчеркнул он.

Волошин отметил, что тактика имеет различия на разных направлениях фронта, но в основном оккупанты пытаются прорваться штурмовыми подразделениями при поддержке техники.

"Сначала посылают штурмовые группы вперед. Эти группы пытаются заходить и заезжать как на малой легкобронированной технике, так и на гольф-карах, багги, кроссовых мотоциклах. Если группы добрались до своей цели, то пытаются закрепиться. Если не удалось, то это для них "билет в один конец" и они там остаются, потому что наши военнослужащие Сил обороны их уничтожают",- акцентировал он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, в оперативной сводке Генштаб ВСУ информировал, что за эти сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения с российскими войсками.

Оккупанты концентрировали свои усилия в Харьковской области, штурмуя наши позиции на Купянском направлении. В районах Петропавловки, Степного, Новоегоровки и Невского продолжаются бои.

В Институте изучения войны сообщали, что украинским защитникам удалось достичь незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы.

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