Взрыв прозвучал почти сразу после сигнала воздушной тревоги.

Сегодня, 28 мая, российская армия атаковала Одессу - в городе прозвучал мощный взрыв. Оккупанты могли нанести удар по городу баллистикой.

Как передает корреспондент УНИАН, Воздушные силы ЗСУ в 16:19 предупредили об угрозе применения по югу страны баллистикой со стороны оккупированного Крыма. Примерно в это же время была оглашена воздушная тревога и практически сразу в областном центре раздался мощный взрыв.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер и мер города Геннадий Труханов попросили жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях.

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Позднее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что по Одессе было применено две баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер".

"Зафиксирован только один прилет. Куда пропала вторая ракета? Не думаю, что сбили, ибо в Одессе нечем сбивать "Искандеры", о чем еще с лета 2023 говорится, со времен зернового террора, но воз и ныне там же... Есть два варианта. Первый - пуск был имитацией РЭБ", — предполагает эксперт.

Второй вариант, по его словам, ракета из-за технической неисправности упала в Черное моря, что "тоже о многом говорит".

"В том числе и о том, что это могла быть не 9М723, а дефективная северокорейская KN-23, что так же наталкивает на определенные выводы", — добавил Коваленко.

Удары РФ по Одессе - последние новости

Армия РФ весной 2024 года несколько раз атаковала Одессу баллистическими ракетами. Удары приводят к большим разрушениям и жертвам. В частности, 29 апреля был нанесен удар нанесла по прибрежной зоне Одессы - по одному из элитных районов города. В это время там было много отдыхающих, в частности после рабочего дня.

Впоследствии стало известно, что удар был нанесен баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Кассетные боеприпасы разлетелись на 1,5 км. В результате погибли 5 гражданских лиц (двое из них умерли в больнице), более 30 получили ранения. Впоследствии в больнице скончался еще один тяжело раненный человек.

В результате атаки значительно повреждено здание Дворца студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера". Также повреждены 25 гражданских автомобилей, 20 частных жилых домов, инфраструктурные объекты.

Среди раненых была беременная женщина и бывший нардеп Сергей Кивалов, являющийся основателем и эксректором Одесской юридической академии, а также президентом Международного гуманитарного университета (МГУ). На территории дворца погиб проректор МГУ Борис Васильев.

О седьмой жертве стало известно 8 мая – в больнице скончался парень, 2001 года рождения. Также на днях умерла 4-летняя девочка, которая получила ранение в сердце.

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