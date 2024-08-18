В ночь на 18 августа радиотехническими войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнаружено 16 средств воздушного нападения противника, из которых 13 уничтожено.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. Он отметил, что сбито 5 ракет и 8 "Шахедов". "В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа Shahed (район пусков Курская обл. - РФ)", - сообщает Олещук.
Он заявляет, что было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника: одну баллистическую ракету "Искандер-М"; две баллистические ракеты KN-23; две управляемые авиационные ракеты Х-59; три крылатые ракеты (тип уточняется); восемь ударных БПЛА Shahed-131/136.
Генерал-лейтенант отмечает, что в результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей: две баллистические ракеты KN-23; три крылатые ракеты (тип уточняется); восемь ударных БПЛА Shahed-131/136.
"Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших", - отмечает он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, российские оккупационные войска примерно в 05:00 применили баллистическое вооружение для ракетного удара по Киеву.
Столичные власти сообщали, что это уже третий обстрел баллистикой столицы в этом месяце с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой. По предварительной информации, этот удар был практически идентичным двум предыдущим.
Отмечалось, что баллистические ракеты были поражены на подлете к столице. В то же время практически вместе с ракетой в сторону Киева заходили несколько ударных дронов россиян, однако защитники неба заблаговременно сбили их так, чтобы "киевляне не слышали даже звуков боевой работы". Все БПЛА уничтожили далеко за пределами города.