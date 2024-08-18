Российские воздушные цели уничтожены в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей.

В ночь на 18 августа радиотехническими войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнаружено 16 средств воздушного нападения противника, из которых 13 уничтожено.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. Он отметил, что сбито 5 ракет и 8 "Шахедов". "В ночь на 18 августа 2024 года враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа Shahed (район пусков Курская обл. - РФ)", - сообщает Олещук.

Он заявляет, что было обнаружено 16 средств воздушного нападения противника: одну баллистическую ракету "Искандер-М"; две баллистические ракеты KN-23; две управляемые авиационные ракеты Х-59; три крылатые ракеты (тип уточняется); восемь ударных БПЛА Shahed-131/136.

Видео дня

Генерал-лейтенант отмечает, что в результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей: две баллистические ракеты KN-23; три крылатые ракеты (тип уточняется); восемь ударных БПЛА Shahed-131/136.

"Остальные ракеты, которые не попали в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно без человеческих потерь и пострадавших", - отмечает он.

В центре внимания война в Украине - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, российские оккупационные войска примерно в 05:00 применили баллистическое вооружение для ракетного удара по Киеву.

Столичные власти сообщали, что это уже третий обстрел баллистикой столицы в этом месяце с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой. По предварительной информации, этот удар был практически идентичным двум предыдущим.

Отмечалось, что баллистические ракеты были поражены на подлете к столице. В то же время практически вместе с ракетой в сторону Киева заходили несколько ударных дронов россиян, однако защитники неба заблаговременно сбили их так, чтобы "киевляне не слышали даже звуков боевой работы". Все БПЛА уничтожили далеко за пределами города.

Вас также могут заинтересовать новости: