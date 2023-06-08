Глава ГУР - одна из ключевых целей для России.

На главу украинской разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 попыток покушения

Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью "Украинской правде", Буданов - одна из ключевых мишеней для Кремля.

"Точно известно, что это более 10 попыток, но понятно, что есть официальный приговор, насколько может быть официальным для несуществующего фактически фиктивного государства, которым является Российская Федерация. Да, Буданов одна из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для правящего режима Путина", - сказал Юсов.

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Однако Буданов и сам понимает, почему он является важной мишенью для России. Для его защиты принимаются все надлежащие меры предосторожности.

"Он это прекрасно осознает и в принципе, как публично комментировал, считает, что это хорошая оценка, значит, работа ведется в правильном направлении. Поэтому все меры безопасности принимаются, конечно, но на работу это не влияет командира подразделения, ведомства. В конце концов, я думаю, что бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению", - добавил Юсов.

Представитель ГУР также заявил, что разведка будет продолжать делать свою работу, несмотря на покушения на членов разведки или ракетные удары.

Россияне пытаются ликвидировать Буданова: что известно

В марте суд вынес приговор коллаборанту, который имел задачу убить министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. За ликвидацию каждого из них ему пообещали награду по 100 тысяч долларов.

Недавно российские пропагандисты распространяли фейковую информацию о якобы "убийстве" Кирилла Буданова. Прокремлевские рупоры убеждали, что глава ГУР погиб от ракетного удара.

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