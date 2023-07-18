Гиркин призвал Путина обеспечить передачу власти "кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному".

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что история не имеет сослагательного наклонения и 23 года во главе РФ "находилось ничтожество, сумевшее "пустить пыль в глаза" значительной части населения.

"Сейчас оно - последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем - означает "успешно завершить" дело тех, кто усадил Уникальное Преимущество на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог-бы сделать "под занавес" полезного - это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет - то "умение выбирать соратников" мы уже видели много раз", - написал он.

Террорист пожаловался, что уже лет так 15 он ни разу не слышал: "Президент приказал, президент наказал, президент дал команду, президент взял на себя ответственность".

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"Убогое нытье, жалобы на партнеров, призывы "за все хорошее против всего плохого" - это сколько угодно. Но уже очень-очень давно риторика президента даже отдаленно не напоминает традиционный "мужской стандарт" - "надо быть, а не казаться". Много трепа, минимум дел и абсолютная безответственность за провалы - вот стиль "позднего Путина" (года так с 14-го). А еще - оголтелое хвастливое вранье. Но и его с начала войны уже не услыха", - написал Гиркин.

Он выразил убеждение, что слабый, но умный король склонен находить себе умного и волевого канцлера (премьера, секретаря и т.п.), чтобы тот правил, пока он царствует.

"В истории тьма примеров подобных успешных тандемов… Людовик 13-й и Ришелье, Вильгельм 1-й и Бисмарк и так далее… А наш?! Кудрин, Медведев, Мишустин - премьеры, Иванов, Сердюков, Шойгу - полководцы… чем дальше - тем бездарней и ничтожней", - добавил он.

Заявления Гиркина - подробности

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин отреагировал на новый взрыв на Крымском мосту.

"Мне нечего добавить к тому, что написал после прошлой атаки на Крымский мост: "будут бить еще". Будут бить еще. Больше, дальше, сильнее. Пока изумительные придурки в Кремле не поймут, что договорнячков не будет, что партнеры их не поймут и не простят и что в войне надо побеждать", - написал он.

Также он заявил, что Крымский мост разрушен вследствие легкомыслия властей РФ, а также утверждал, что война между Турцией и РФ неизбежна. По его мнению, боевые действия между странами будут происходить в Сирии, в Закавказье и на Черном море.