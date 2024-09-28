Она поддерживает передачу Taurus Украине, но для такого решения необходимо единогласное решение коалиции.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди немецких политиков нет единства по этому вопросу.

В интервью Bloomberg Бербок рассказала, что понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе.

"Единственная мера безопасности, как мне рассказали: считайте до 45, если вы достигли 50, вы в безопасности, если нет – очевидно, что в вас попали", - отметила глава МИД Германии.

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Поэтому, подчеркнула она, так важно разрешить удары западным оружием по РФ – чтобы Украина могла не ждать, пока ракета пересечет границу, а уничтожать военные объекты на другой стороне.

Отвечая на прямой вопрос, должна ли по ее личному мнению, Германия предоставить Украине Taurus, Бербок четко ответила: "Конечно". В то же время она подчеркнула, что для этого необходимо единогласное решение коалиции, однако пока в ней нет единства:

"По Taurus - мы демократия. У нас нет единства в нашей коалиции. Вот почему мы не поставляем Taurus. У меня есть личное мнение по этому поводу, но мы коалиция. Так что мы должны принять единогласное решение".

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории РФ оружием, которое предоставили другие партнеры, однако сам Берлин свои ракеты Taurus Украине не передаст.

Немецкий канцлер Олаф Шольц впоследствии заявил, что Германия не планирует отрправлять дальнобойные ракеты Taurus в Украину, и это окончательное решение.

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