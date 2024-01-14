Эксперты фиксируют невозможность применить на фронте ту тактику, которая считалась основной почти весь прошлый век.

Ни Россия, ни Украина не могут успешно реализовать тактику танкового штурма на фронте. Равнинная местность и обилие дронов в небе делают невозможным эффект неожиданности, рассказал изданию Business Insider эксперт по России в американском Институте изучения войны Райли Бейли.

"Многие механизированные маневренные боевые действия на определенном уровне основаны на неожиданности на способности быстро продвигаться вперед и застать врага врасплох. По всем признакам, вдоль нынешней линии фронта, это на самом деле невозможно", — сказал он.

Одной из причин является равнинный ландшафт на востоке и юге Украины — колоннам бронетехники негде укрыться. В некоторых районах "все ровно, и вы можете увидеть любого, кто идет, за километры", - сказал Бейли.

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Еще одна причина в том, что в небе много дронов. И Россия, и Украина в значительной степени полагаются на разведывательные и ударные дроны, а солдаты описывают небо как плотно нашпигованное дронами во время некоторых боев. Разведывательные беспилотники предоставляют данные для наведения артиллерии, а ударные дроны могут и сами уничтожать вражескую бронетехнику.

Именно поэтому, по словам эксперта, и Россия, и Украина понесли потери при попытках применить колонны танков и другой бронетехники. Но показательно, что Украина быстро отказалась от этой дорогостоящей и малоэффективной тактики, тогда как Россия неоднократно повторяла танковые штурмы, понеся большие потери.

"Отсутствие каких-либо прорывов транспортных средств и танков, а также трудности, с которыми обе стороны сталкиваются при попытке застать друг друга врасплох, способствовали жесткому характеру битвы, когда ни одна из сторон не совершает крупных прорывов", - объясняет эксперт.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские потери в войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ, превысили отметку в 370 тысяч погибших. При этом агрессор потерял уже более 6 тысяч танков, более 11 тысяч бронемашин и много другой техники.

Тем временем в Институте изучения войны предупреждают, что Россия предположительно готовится применить новую рискованную тактику - высадку воздушного десанта с вертолетов за линиями украинской обороны.

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