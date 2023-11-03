Агрессор не видит необходимости в экономии военных ресурсов, в частности людей.

Российская тактика "мясных штурмов", дающих мало результата при больших потерях, указывает, что Москва не считает необходимым экономить свои военные ресурсы. Об этом в интервью Stuttgarter Zeitung заявил руководитель Спецштаба по вопросам Украины в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"Это соответствует общепринятой доктрине Вооруженных сил России, а также показывает, какой взгляд на гуманность преобладает в российских вооруженных силах: вы хотите добиться успеха, не принимая во внимание потери людей и материальный ущерб", – пояснил он.

По мнению Фройдинга, такое поведение россиян указывает на то, что российское руководство не видит на своей стороне проблем с компенсацией этих потерь.

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"На данный момент россияне, видимо, уверены, что им не нужно экономить силы. Да, Россия имеет большой потенциальный резерв солдат. Насколько они хотят мобилизовать - это по политическим соображениям сейчас трудно оценить, особенно учитывая предстоящие президентские выборы весной 2024 года. Что касается материальных потерь, мы уже видим, что модели 1960-х и 70-х годов часто используются. Однако такого расхваленного "чудо-оружия", как танк Т-14 "Армата", до сих пор не видели", – отметил.

Российские потери в Украине

Как писал УНИАН, 31 октября российские потери в живой силе пересекли отметку в 300 тысяч человек убитыми. Такие подсчеты приводит Генштаб ВСУ. Кроме того, россияне уже потеряли более 5,2 тысяч танков, 9,8 тысяч боевых бронемашин, 7,2 тысяч артиллерийских систем, 9,6 тысяч автомобилей.

Особенно кровавым для россиян стало наступление на Авдеевку в октябре текущего года. Лишь за один день 19 октября россияне потеряли по всему фронту рекордные 1380 человек, 55 танков и 120 бронированных боевых машин. И основной вклад сюда сделала именно битва за Авдеевку.

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