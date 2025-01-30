Сергей Гнездилов сделал ряд заявлений о закрытом деле и о возвращении на службу.

Военнослужащий Сергей Гнездилов, совершивший публичное СОЧ (далее - СЗЧ - "самовільне залишення частини") в прошлом году, прокомментировал возвращение в 56-ю ОМПБр, где служил до этого момента. Он заявил, что принял это решение после того, как ему хотели изменить сроки наказания — до 12 лет лишения свободы. Сам же Гнездилов, в комментарии для "Суспільне Одеса" отметил, что этот срок в 2,5 больше "необходимого".

"Дело идет в направлении не "посадить Гнездилова за преступление, которое он совершил". А дело идет в направлении "посадить Сергея за то, что он не совершил, но чтобы показать всей стране, что мы можем". Этого допустить мы точно не могли, поэтому было принято решение возвращаться", - подчеркнул Гнездилов.

Судья полностью аннулировал уголовное преследование и производство. Теперь об этом деле в его личном деле будет соответствующая запись, что с такого-то по такое-то число военнослужащий находился в самовольном оставлении части и вскоре был освобожден от уголовной ответственности.

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"Такая процедура возможно только если ты первый раз ушел [в СЗЧ]. И на второй, третий, пятый, как много людей консультируется сейчас, уже находясь в такой трудной ситуации, когда их разыскивают, к сожалению, не распространяются", - отметил он.

И еще раз признался, что его целью было исключительно привлечь внимание к проблеме, когда военные идут в СЗЧ из-за отсутствия четких сроков службы в ВСУ, и о необходимости решения вопроса по демобилизации.

Тем не менее, по его словам, до сих пор нет сроков прохождения службы, ротаций и наработки резерва. Он считает, что справедливо было бы 3 года служить в армии и три года находиться в тылу. И, в свою очередь, понимает, что в ближайшее время вопрос полной демобилизации решить не получится.

"Может не 36 месяцев [службы], может там будет другая цифра, но она будет", - подытожил Гнездилов, считая, что каждый гражданин должен защищать Украину.

Другие новости о Гнездилове

Ранее УНИАН сообщал про ошибочность поступка военного Гнездилова. По словам ветерана АТО Евгения Дикого, нельзя в условиях полномасштабной войны ставить под сомнение существование государства.

Кроме того, Гнездилов ранее называл единственное условие, при котором он готов вернуться на службу. "Если наша страна дожилась до того, что тюрьмы заполнены военными и их не хотят слышать, тогда нам надо бороться даже ценой собственной жизни", - отметил он.

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