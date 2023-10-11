За это время Россия значительно нарастила свое присутствие в приграничье возле Украины.

Представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что "Российский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" исчезли из информационного поля, потому что "готовятся к активным действиям", которые станут "сюрпризом для России".

"Они (РДК и Легион "Свобода России") действуют. Они готовятся к активным действиям. Когда они заходили (в мае-июне через границу), Россия была не готова, вообще не понимала, что происходит на тот период времени", - сказал он в интервью "Украинской правде".

По его словам, за это время Россия значительно нарастила свое присутствие в приграничье возле Украины.

Видео дня

"Второе - это оборудование территорий в инженерном отношении, усиление ПВО, усиление систем разведки и прочего, что связано именно с недопущением деятельности таких групп", - добавил он.

Деятельность РДК и Легиона "Свобода России" - детали

Утром 28 сентября бойцы Легиона "Свобода России" заявили, что зашли на территорию Белгородской области. Представитель по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона "Свобода России" Алексей Барановский отметил, что во время рейдов бойцы "освобождают Россию от Путина". На этот раз к миссии приобщены новобранцы Легиона, для которых это будет первый бой с врагом.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" подчеркивает, что они своими операциями будут постоянно беспокоить войска Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: