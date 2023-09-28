Все детали обещают сообщить позже.

Бойцы Легиона "Свобода России" заявили, что зашли на территорию Белгородской области.

В официальном Telergam-канале военных указывается, что прямо сейчас их группы работают на территории Белгородской области. Отмечается, что среди легионеров раненных и погибших нет. "Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", - говорится в сообщении.

Около 10:40 в Оперативном штабе Белгородской области заявили, что российские пограничники и другие силовики "вступили в бой на линии разграничения".

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"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителей села Староселье отселили еще прошлой осенью, сейчас там никто не живет.

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