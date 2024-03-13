Операции российских добровольцев имеют по меньшей мере две ключевые пользы.

Маленькие диверсионные группы наиболее опасны на войне. За ними не успевает даже артиллерия. В этом и есть самая большая польза рейда российских добровольцев в приграничные регионы РФ.

Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

"Маленькие диверсионные профессиональные группы - это самая большая головная боль потому, что их сначала надо найти и поймать. Они зашли, отработали, переместились, даже арта не успевает за ними. Борьба с такими группами требует много ресурсов. Гораздо больше людей, техники, чем у самих диверсантов. Мы видели, как добровольцы зашли, и как побежала российская полиция, Росгвардия. Они привыкли воевать с мирным населением, разгонять митинги и демонстрантов, а с вооруженными людьми ничего не могут сделать", - подчеркнул Сазонов.

По словам военнослужащего ВСУ, для Украины польза от рейда российских добровольцев достаточно велика. Во-первых, чисто военная, ведь россияне вынуждены привлекать резервы и наиболее боеспособные подразделения, чтобы отразить атаку. Во-вторых, чисто психологический момент - россияне привыкли слушать пропаганду, что они воюют с НАТО и Западом, "и здесь сыплется эта пропаганда, потому что это тоже русские".

"То есть россияне против Путина, и их скрепы уже не работают. Это ломает пропаганду и деморализующую систему. В-третьих, пусть россияне тоже слышат выстрелы и видят танки уже не по телевизору, а в своем окне", - добавил Сазонов.

Рейд на территорию России

Утром бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ.

Боец Легиона "Свобода России" Александр Барановский рассказал, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях. По его словам, официальная Москва пока молчит, как обычно делают вид, что ничего не происходит.

Он отметил, что бойцы Легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые являются гражданами России, решили перейти российскую границу из Украины, и именно таким образом - с оружием - "проголосовать" на выборах президента России против режима Путина.

В Сибирском батальоне же сообщили, что россияне не ожидали атаки. В частности, вражеские военные поспешно оставили свой командный пункт и скрылись.

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