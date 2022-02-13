Это - часть военной помощи на 200 млн долларов.

Очередные два самолета с боеприпасами прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщили в посольстве США.

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины", - сообщили в посольстве.

Там напомнили, что это - часть военной помощи на общую сумму 200 млн долларов. Это уже 16-й и 17-й самолеты с помощью за последнее время.

Именно в последних грузах - боеприпасы и заряды для гранатометов.

"Мы - вместе с Украиной", - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Военная помощь поступила от США, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии.

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