Очередные два самолета с боеприпасами прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщили в посольстве США.
"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины", - сообщили в посольстве.
Там напомнили, что это - часть военной помощи на общую сумму 200 млн долларов. Это уже 16-й и 17-й самолеты с помощью за последнее время.
Именно в последних грузах - боеприпасы и заряды для гранатометов.
"Мы - вместе с Украиной", - отметили в посольстве.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования. Военная помощь поступила от США, Великобритании, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии.