Если агрессор не успокоится после потери захваченных территорий, его придется усмирять в его же логове.

Если Россия не прекратит обстрелы украинской территории даже после выхода ВСУ на границы 1991 года, Украине придется провести "специальную военную операцию" и зачистить 100-километровую зону вдоль границы уже на российской территории.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы своих подписчиков в YouTube.

По его словам, в первую очередь на Россию должны повлиять страны Запада. В частности после полного освобождения всех украинских территорий вопрос вступления Украины в НАТО может перейти в практическую плоскость.

"Либо они (Запад - УНИАН) нам дают добро, и мы проводим, допустим, специальную военную операцию. Да, как бы это ни звучало удивительно для вас, но проводим специальную военную операцию по демилитаризации 100-километровой зоны вдоль нашей границы. Такой вариант я тоже не исключаю и не говорю что он невозможен", – заявил Жданов.

Эксперт также считает возможным, что после зачистки приграничных районов РФ туда могут поставить миротворцев ООН.

Еще один вариант, который Жданов считает реальным, это предоставление Украине западных ракет с дальностью до 500 км.

"Будем делать по принципу Израиля: на каждый выстрел мы будем отвечать двумя выстрелами. И таким образом будем давить огневые средства противника", – отметил он.

Ракетные удары оккупантов по Украине – последние новости

На протяжении мая российский агрессор провел интенсивную кампанию почти ежедневных ракетных ударов по Украине. Большинство ракет были нацелены на Киев. В общей сложности оккупанты потратили более 500 ракет и ударных дронов. Были сбиты порядка 90% из них.

Июнь тоже не обошелся без ракетных ударов, но они были уже не такими масштабными. В последний раз оккупанты запустили существенное количество ракет в ночь на 9 июня – 7 ракет и 10 БПЛА. Украинская ПВО смогла перехватить около половины из них.

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