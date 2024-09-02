Разрушениям подверглись школа и многоэтажки.

В результате вражеского ракетного удара по Сумах ранены более десятка человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области. "Из-за обстрела ранения получили 13 человек, среди которых четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на месте происшествия работают все профильные службы, жителям поврежденных домов оказывают необходимую помощь.

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"По данному факту начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны")", - отметили в Нацполиции.

Напомним, вчера вечером сообщалось, что количество пострадавших в результате удара возросло до 13 человек. Четверо были госпитализированы. Также тогда сообщалось, что ранены двое детей семи и 13 лет.

Удары по Сумской области

Область испытывает постоянные российские обстрелы с самого начала полномасштабной войны. Так, 31 августа оккупационные войска аткували баллистикой колонну зерновозов, которые ехали по дороге "Сумы-Харьков".

В результате этой атаки погиб 23-летний водитель грузовика, еще четверо водителей получили ранения. Кроме того, обстрелы привели к возгоранию одного грузового автомобиля и повреждению около двух десятков.

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