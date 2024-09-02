В результате вражеского ракетного удара по Сумах ранены более десятка человек, среди которых четверо детей.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области. "Из-за обстрела ранения получили 13 человек, среди которых четверо детей. Разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что на месте происшествия работают все профильные службы, жителям поврежденных домов оказывают необходимую помощь.
"По данному факту начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны")", - отметили в Нацполиции.
Напомним, вчера вечером сообщалось, что количество пострадавших в результате удара возросло до 13 человек. Четверо были госпитализированы. Также тогда сообщалось, что ранены двое детей семи и 13 лет.
Удары по Сумской области
Область испытывает постоянные российские обстрелы с самого начала полномасштабной войны. Так, 31 августа оккупационные войска аткували баллистикой колонну зерновозов, которые ехали по дороге "Сумы-Харьков".
В результате этой атаки погиб 23-летний водитель грузовика, еще четверо водителей получили ранения. Кроме того, обстрелы привели к возгоранию одного грузового автомобиля и повреждению около двух десятков.