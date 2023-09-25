По его мнению, что если говорить только об офицерском составе - то это сокрушительный удар именно по этому звену.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что во время удара по штабу Черноморского флота в Севастополе были ликвидированы десятки офицеров не низшего звена, а среднего и даже высшего офицерского звена командного состава.

Он отметил, что некоторые из них имели адмиральские звания.

"То есть это были адмиралы. Итак, можем делать соответствующие выводы: это большое количество офицеров, которые принимают непосредственно участие в общей системе управления не только Черноморской флотилии, а также были представители сухопутных войск, которые имели отношение к командованию на театре боевых действий в южной части материковой Украины. Все это влияние на общую картину относительно возможности эффективно реализовывать командование оккупантами в ближайшее время", - сказал он в эфире.

По его мнению, что если говорить только об офицерском составе - то это сокрушительный удар именно по этому звену.

"Если говорить о других аспектах, о том, что город, который должен быть у российских оккупантов наиболее защищенным на полуострове Крым, потому что там находится штаб. Все же оно оказалось со своей противовоздушной обороной не способным защитить центр принятия решений. Еще здесь серьезный репутационный удар по самой российской ПВО и это признак того, что она сейчас воздушное пространство не закрывает", - добавил он.

Коваленко считает, что удар по штабу Черноморского флота в Крыму поднимает другие вопросы относительно способности россиян защищать те или иные объекты, тот же незаконно построенный Керченский мост.

"Мы видели, что некоторые инциденты, которые случались именно с этим мостом - это в первую очередь вызваны какими-то надводными объектами. Но, если говорить о ракетных ударах, то пока эффективные ракетные удары по мосту не наносились. Генштаб Вооруженных Сил Украины рассматривает такой вариант безусловно, но поскольку до сих пор не было нанесено ракетных ударов, то это говорит о том, что пока такой возможности нет. Возможно, именно продвижение сил обороны Украины в Запорожской области позволит нам более эффективно использовать те средства поражения, что мы имеем, для уничтожения этого объекта", - сказал эксперт.

Удар по штабу Черноморского флота

После поражения штаба ЧФ РФ было ликвидировано 34 офицера, среди них командующий Черноморского флота. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению.

В украинской разведке ранее заявили, что в результате атаки ликвидировано не менее девяти человек, еще 16 - получили ранения. Сообщалось, что среди них - генерал-полковник Александр Романчук и начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков.

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