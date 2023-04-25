Президент подчеркнул необходимость ускорять темпы поставок оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на поле боя и ход комплектования личным составом и техникой новых бригад.

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в частности на самых сложных направлениях", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

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"Каждое из направлений обороны Украины является важным. Не имеем права, чтобы у Украины были слабые места", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, сообщил он, участники заседания подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставок оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", – подчеркнул президент.

Также участники мероприятия обсудили ход комплектования личным составом и техникой новых бригад.

"Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для самого качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", - написал Зеленский.

Новые бригады для контрнаступления - что известно

На протяжении последних месяцев Украина формировала и тренировала бригады "Гвардии наступления". Это штурмовые бригады в составе МВД Украины, которые формировались из военных и полицейских с боевым опытом и доукомлпектировались добровольцами. Накануне в "Гвардии наступления" появилась новая, девятая бригада "Хартия".

Кроме этого, идет набор и подготовка с "нуля" новых бригад в ВСУ, которые получат западные танки и дальнобойную артиллерию.

Накануне "Украинская правда" сообщила, что Офис президента Украины назначил "кураторов" для бригад будущего контрнаступления ВСУ, которые должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления.

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