Он воевал на территории Украины с первых дней боевых действий, когда Россия всячески скрывала, что причастна к войне.

OSINT-эксперт Иракли Комахидзе сообщил о ликвидацию российского оккупанта Игоря Лушникова. 7 лет назад он идентифицировал его как участника вторжения в Украину в 2014 году.

Как отметил эксперт в своем Телеграм-канале, он наткнулся на некролог Лушникова случайно во время мониторинга российских социальных сетей. Лицо захватчика показалось знакомым.

"Немного покопав под него, все стало на свои места. Оказалось, что Лушников действительно мой " старый знакомый "и был одним из главным фигурантом моего OSINT-расследования с заголовком "свидетельства украинской" командировки" разведроты 28-й бригады из Екатеринбурга" на InformNapalm", - отметил эксперт.

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Комахидзе напомнил, что материал раскрывал подробности так называемой ростовско-украинской командировки контрактников роты военной разведки разведывательного батальона 28-й ОМСБр из Екатеринбурга с осени 2014 года – весной 2015 года.

Профиль Лушникова в ВК подчищен и не содержит свидетельства его украинской командировки 2014 года, но сделанные ранее веб-архивы хранят более подробную информацию.

Последние потери РФ

Недавно в Украине ликвидировали оккупанта с "нефартовой фамилией" - Киллера Евгения. Он был "мобиком". На фронт киллер попал осенью 2022 года и занимал должность командира гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

Перед этим в Украине "задвохсотили" оккупанта, который был командиром артустановки без знаний и навыков.

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