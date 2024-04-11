Пентагон называет компанию Илона Маска "отличным партнером" в обеспечении безопасности услуг для Украины.

Высокопоставленный представитель Пентагона, помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб заявил, что Министерство обороны США не может заставить SpaceX вводить ограничения на использование своего сервиса Starlink российскими военными. США не могут создать белый список для терминалов украинских войск, пишет Defense One.

Пламб подтвердил, что Пентагон активно работает над решением проблемы совместно с Украиной и компанией SpaceX. По его словам, усилия направлены на то, чтобы обеспечить Украину необходимыми услугами и предотвратить использование Starlink российскими силами без соответствующих лицензий.

Defense One ранее сообщал, что использование Starlink российскими силами внутри Украины подрывало тактическое преимущество, которым ранее обладала Украина. Потом The Wall Street Journal подробно описал, как Starlink продается через "теневую цепочку поставок" и попадает к российским силам и другим врагам США.

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"Starlink является коммерческим продуктом, и Россия не испытывает проблем с попытками купить вещи на черном рынке", - рассказал Пламб.

На вопрос о том, делает ли SpaceX достаточно для минимизации использования Starlink злоумышленниками, Пламб ответил, что считает компанию "отличным партнером".

Что такое Starlink и как он работает

Starlink — это проект компании SpaceX, целью которого является предоставление высокоскоростного интернета во всем мире с использованием сети из тысяч небольших спутников, находящихся на низкой околоземной орбите.

Мобильные устройства Starlink улавливают сигнал от этих спутников, и подключают компьютер или wi-fi роутер к интернету, даже если устройство находится в удаленном месте.

Использование Starlink

Ранее УНИАН сообщал, когда россиянам на фронте заблокируют доступ к Starlink. По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, решение о блокировании терминалов Starlink для оккупантов сейчас находится на стороне американской компании SpaceX.

Тем временем, Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что Россия использует Starlink на фронте. Об этом свидетельствует радиоперехват российских захватчиков.

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