Группировка российской авиации в Беларуси уменьшилась.

Авиационная группировка ВКС РФ на территории Беларуси существенно уменьшилась. Сейчас там находятся 12 российских самолетов и 12 вертолетов.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", по состоянию на 12 апреля 2023 года, в Беларуси находятся восемь бомбардировщиков: 6 единиц Су-34 и 2 Су-24МР, которые находятся на аэродроме "Барановичи".

Кроме того, на аэродроме "Барановичи" находятся четыре российских истребителя. Речь идет о Су-30 / Су-30СМ 14-го истребительного авиационного полка ВКС РФ. В то же время на аэродроме "Мачулищи" находятся 12 единиц Ми-8 и Ми-24.

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В мониторинговой группе напомнили, что группировка российской авиации в Беларуси сократилась 6 апреля.

"Из РБ в РФ убыли три истребителя-перехватчика МиГ-31К и два истребителя Су-30СМ. А 2 марта самолет ДРЛО А-50У после полученных повреждений улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге", – говорится в сообщении.

Что происходит в Беларуси

12 апреля в Беларуси заметили эшелон с военной техникой. Так, в Гомеле транспортировали не менее 10 автомобилей ГАЗ-66 с белыми колесами. Это говорит о том, что эта техника была снята с хранения.

Ранее Беларусь перебросила военную технику к границе с Литвой. Эшелон с военной техникой прибыл на станцию Гудогай в нескольких километрах от границы. Перевезли не менее 20 единиц военной техники.

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