Россияне применяют свою стандартную оборонительную доктрину, говорят аналитики.

В Запорожской области российская армия ведет оборону от украинских атак в соответствии с "разумной тактической оборонительной доктриной". К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

В своих действиях оккупанты опираются на три основных компонента: раннее обнаружение и уничтожение украинских штурмовых формирований, массированное применение противотанковых средств, плотное минирование территорий перед оборонительными позициями.

ISW отмечает, что такие действия оккупантов соответствуют принятой в российской армии оборонительной доктрине. Она предусматривает, что задачей первого эшелона обороны является отражение или замедление атакующих сил, тогда как второй эшелон должен контратаковать в случае любого прорыва со стороны наступающего противника.

"Эта тактическая модель указывает на то, что российские силы, вероятно, ведут доктринально обоснованные оборонительные операции на юге Украины", – заявили в ISW, отметив, что сейчас оборону ведут самые боеспособные из имеющихся у россиян подразделений.

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По данным ISW, украинская армия немного продвинулась вглубь занятых россиянами позиций в районе города Орехов Запорожской области. При этом российская пропаганда продолжает утверждать, что все атаки украинских сил отбиты с большими потерями.

Также аналитики отмечают, что украинская армия вынуждена действовать в крайне неблагоприятной военно-стратегической обстановке. Украинцам приходится идти в лоб на хорошо подготовленные российские позиции, причем не имея превосходства в воздухе.

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