Некоторые воины покупают себе амуницию премиум-класса, которая, по их мнению, лучше отвечает условиям выполнения задач службы, отметил народный избранник.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич объяснил, почему военные сами покупают себе нужные вещи для войны против российских захватчиков.

Такая ситуация была характерна для первых месяцев широкомасштабного вторжения, поскольку армия ежедневно увеличивалась на тысячи человек, и запасы Минобороны Украины не покрывали нужды добровольцев, поэтому большую помощь оказывали волонтеры, рассказал нардеп в интервью "РБК-Украина".

"По поводу нареканий на отсутствие прицелов, винтовок, бронежилетов, аптечек такой информацией не владею, хотя ежемесячно посещаю боевые подразделения Сил обороны", - заявил он.

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По словам политика, подобные случаи частично были спровоцированы человеческим фактором. "Обидно и стыдно об этом говорить, но, как стало известно, лица из числа бывших должностных лиц МОУ подозреваются в закупке некачественных бронежилетов и турникетов для украинских военных. Насколько виноваты фигуранты этих дел, о которых сообщают СМИ или другие должностные лица, определит суд. Но это тот случай, когда говорят, что испытываешь испанский стыд", - подчеркнул Завитневич.

Народный избранник утверждает, что насчет покупки одежды военными необходимо разбираться в каждом конкретном случае отдельно. "Знаю примеры, когда военнослужащие самостоятельно покупают себе амуницию, так сказать премиум-класса, которая, по их мнению, лучше отвечает условиям выполнения задач военной службы. Кстати, вы сами можете сейчас попытаться приобрести, скажем, военные берцы и убедиться, что есть предложения от 2 до 12 тысяч гривень", - сказал собеседник.

Глава комитета добавил, что тот вариант военной формы, которой обеспечены украинские военным, не хуже вещей, которые имеют их коллеги из государств-членов НАТО.

Военная амуниция в центре внимания - что стоит прочитать

В сети часто появляется информация, что украинские воины сами покупают себе нужные вещи, или же им предоставляют их волонтеры.

Министр финансов Сергей Марченко говорил, что на складах достаточно снаряжения и вооружения для бойцов. Чиновник подчеркнул, что Украина ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5 миллиардов грн.

Стоит отметить, что власти хотят дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч граждан. Военно-политического обозревателя Александра Коваленко полагает, что этот процесс может растянуться на год.

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