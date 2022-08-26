На седьмом месяце полномасшабного российского вторжения США отправляют Украине комплекты Vampire L3Harris, которые превращают нетактические транспортные средства в мобильные ракетные установки.
Об этом сообщает Defense News.
Система модульного ракетного оборудования ISR Vampire представляет собой переносной комплект, который может быть установлен на большинстве транспортных средств с грузовым кузовом для запуска высокоточных ракет с лазерным наведением.
Оружие производства компании L3Harris – небольшая четырехствольная ракетная установка и сенсорный шар – может быть установлено за два часа и управляться одним человеком.
Vampire может быть оснащен ракетами для поражения наземных или воздушных целей, в том числе беспилотных авиационных комплексов.
Пентагон не раскрыл, какие именно системы Vampire будут отправлены Украину. В L3Harris уточнили, что речь идет о ракетном оборудовании.
Война в Украине и помощь США:
24 августа, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиард долларов. В частности, он предусматривает дополнительные боеприпасы для HIMARS, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4.