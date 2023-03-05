Российские оккупанты не хотят идти в бессмысленное наступление на Угледарском направлении.

Среди высшего военного руководства РФ из-за значительных потерь и отсутствия достижений на фронте назревает конфликт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу требует взять Угледар.

"В феврале текущего года Путин присвоил командующему Восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

Вместе с тем, по данным Генштаба, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство, то есть идти на штурм хорошо укрепленных позиций Вооруженных сил Украины без какого-либо обеспечения и подготовки.

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Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 930 оккупантов, и сейчас общие потери противника в личном составе превышают 153 тыс.

Также возросли потери врага в технике. Так, по состоянию на 5 марта уничтожено: танков ‒ 3 тыс. 414 (+5 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин ‒ 6 тыс. 692 (+9), артсистем – 2 тыс. 426 (+12), РСЗО – 488 (+1), средств ПВО ‒ 248 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 тыс. 071 (+5), автомобильной техники и автоцистерн – 5 тыс. 299 (+10), спецтехники ‒ 232 (+2) единицы.

Отмечается, что авиация Сил обороны 5 марта нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

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