Дерзкой выходкой отличились украинские егеря-десантники.

Украинские военные провели дерзкую операцию. Они с помощью дрона запустили флаг Украины на территорию Российской Федерации.

Такую хулиганскую выходку провернули воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины. Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице бригады.

"Воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины с помощью дрона установили Государственный Флаг Украины в одном в одном из населенных пунктов России", - говорится в сообщении.

На кадрах четко видно дрон, к которому прикреплен флаг Украины. "Птичка" пересекла границу с РФ и в одном из населенных пунктов установила украинский флаг на вышке.

Ситуация на фронте по состоянию на 29 июня - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что общие боевые потери противника ориентировочно составили 541 560 человек. Из них 1070 были уничтожены за минувшие сутки.

Кроме того, защитники Украины превратили в металлолом тысячи единиц российской боевой техники и другого транспорта оккупантов.

Вечером 28 июня Генштабе ВСУ сообщил, что за день число боевых столкновений на фронте возросло до 131. Самой горячей точкой оставалось Покровское направление - там произошло 36 боевых столкновений.

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