Оккупантов заметили во время наблюдения благодаря прибору ночного видения.

Операторы Сил специальных операций уничтожили вражескую группу на подступах к Авдеевки.

Как сообщает пресс-служба УСН, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток продвижения. Однако воины ССО в сотрудничестве с подразделениями Сил обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери.

Операторы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы противника в составе четырех военнослужащих.

"С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности. Во время очередного облета территории на Авдеевском направлении была обнаружена группа противника. Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", - рассказал оператор "Флай".

Бои за Авдеевку

Российские захватчики в начале октября этого года начали активно пытаться захватить Авдеевку, враги совершили много штурмов и понесли колоссальные потери.

В начале декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман поделился, что на Авдеевском направлении противники понесли на 25% большие потери, чем во время штурма Бахмута.

В целом с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 6 тысяч танков.

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