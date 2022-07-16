РФ планировала, что в результате ракетного удара по Южному машиностроительному заводу произойдет утечка опасного вещества.

Оккупанты хотели устроить в Днепре масштабный теракт. 15 июля РФ била по городу ракетами и целилась по территории Южного Машиностроительного завода. После этого в сети появилась информация о том, что в результате взрывов якобы произошла утечка гептила, что и вскрыло планы рашистов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель теробороны Днепра Геннадий Корбан.

Он сделал официальное заявление на фоне распространяемой информации о том, что в результате ракетного удара по заводу произошла утечка гептила. Это компонент ракетного топлива, он очень опасен. Гептил поражает буквально все системы человека. Он вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных уродств. Однако никакой утечки не было, вся информация о "распространении" опасного вещества - фейк.

Корбан отметил, что гептил был утилизирован еще в первые два месяца полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине. Для утилизации опасного вещества понадобилось более 100 миллионов гривень.

"В связи с вышеизложенным заверяю жителей Днепра, что информация распространяемая вражескими источниками - это фейк и откровенная ложь. Также утверждаю, что российское руководство собиралось совершить террористический акт в Днепре невиданных масштабов, сравнимый с ядерной катастрофой. Однако руководство области и города заранее позаботились об этой проблеме", - указал Корбан.

РФ ударила по Днепру ракетами: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 июля вечером российские захватчики совершили ракетный обстрел Днепра. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие и по улице рядом с ним. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения.

Известно, что россияне выпустили ракеты с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря.

В результате российского теракта в Днепре погиб, в частности, водитель автобуса одного из городских маршрутов.