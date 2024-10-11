Очереди на новые самолеты "растянуты" до начала 30-х годов, отметил Олег Катков.

Сегодня у Украины нет другого выбора кроме того, чтобы получать от партнеров списанные истребители. Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "Эспрессо", комментируя передачу Украине F-16 и Mirage.

"Очереди на новые машины растянуты уже до начала 30-х годов", - сказал он.

Более того, по его словам, и количество самолетов, передаваемых Украине, не соответствует потребностям:

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"Зеленским объявлена потребность в 128 истребителях. В то же время гипотетический ресурс F-16 - около 70 машин до 2027 года, а Mirage 2000-3/2000-5 - до 20".

При этом Катков обратил внимание на то, что в западной прессе появляются сообщения о меньшем количестве самолетов Mirage для Украины.

"Французское издание написало, что Франция хочет сохранить себе 20 Mirage 2000-4/2000-5. А этих машин всего у них 26, поэтому Украине могут отдать только 6. Но в споре между собой они пришли к компромиссу, что, скорее всего, будет передано 12", - рассказал эксперт.

Однако, по его словам, есть и другие варианты поставок этих истребителей:

"Во Франции говорили, что может быть сформирована коалиция "Mirage 2000". И одним из довольно вероятных источников поставки этих самолетов, при условии выкупа непосредственно у владельцев, может стать Катар. Там 12 Mirage 2000-4/2000-5 в довольно эффективной версии. И Объединенные Арабские Эмираты, которые вообще имеют более полусотни Mirage 2000-9, то есть последнюю версию из этих "миражей". Учитывая, что Франция поставляет в ОАЭ свои более новые Rafale (французский многоцелевой истребитель четвертого поколения), ОАЭ как раз снимает свои Mirage 2000-4/2000-5".

Западные истребители Mirage и F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2024 года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню официально заявил, что в начале следующего года Франция передаст Украине истребители Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Перед тем, как отправить эти самолеты в Украину, их модернизируют.

Согласно ранее обнародованной информации, Франция передаст от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F в 2025 году.

Летом Украина получила первые истребители F-16. На днях министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально заявил, что первые истребители F-16, которые Украина получила в конце июля, были поставлены его страной.

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