В СБУ уточнили, что это был украинский FPV-дрон.

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ показали уничтожение танка россиян украинским дроном-камикадзе. Противник пытался убежать, однако ему это не удалось.

"Украинский FPV-дрон vs российский танк. Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались бежать, но им не очень удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной победы", - пишет пресс-служба.

Война в Украине: потери России

Как ранее сообщал УНИАН, общее количество ликвидированных россиян в Украине с 24 февраля 2022 года составило около 158 тысяч человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили более тысячи захватчиков.

Видео дня

Россия также потеряла 3 458 танков, из которых 10 - было уничтожено 10 марта.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по местам сосредоточения сил оккупантов, а также уничтожила вражеский беспилотник, средство ПВО и склад боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: