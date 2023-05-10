Ликвидирован, в частности, склад с боеприпасами.

Спецназовцы Службы безопасности Украины ликвидировали с помощью дронов 14 вражеских целей. Бойцы уничтожили склад с боеприпасами, танки, БМП-3 и ББМ оккупантов.

Как сообщает в Telegram-канале Служба безопасности Украины, за два дня работы спецназовцев Центра специальных операций "А" ("Альфа") из подразделения "Белый волк" ударными дронами выслеживали и ликвидировали вооружение врага.

Уничтожено 4 танка, 2 БМП-3 и 4 боевых бронированных машины (ББМ). Кроме того, спецназовцы "минуснули" два блиндажа, склад с боеприпасами и автомобильную технику россиян.

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Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ потери российских оккупантов в Украине на 10 мая "перескочили" новую психологическую отметку – 196 тысяч. За сутки 9 мая враг также потерял 2 танка (3736 с начала полномасштабного вторжения), 18 ББМ (7275 в целом), 8 артиллерийских систем (3039), 6 беспилотников оперативно-тактического уровня (2624), 15 крылатых ракет (970).

Кроме того, в одном из поселков временно оккупированного Мелитопольского района Запорожской области ВСУ ударили по "кадыровцам", которые решили пожарить шашлыки. Сообщалось, что украинская армия ликвидировала 23 "кадыровца".

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