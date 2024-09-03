По мнению Дикого, российские оккупанты вскоре смогут приблизиться к Покровску.

Российские оккупанты не сняли ни одного солдата из Донецкой области, где сосредоточены и наиболее многочисленные и наиболее боеспособные их силы, заявил в интервью "Новинарне" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Поэтому вполне логично, что они продолжают там наступление. Но ничего нового там не произошло - они продолжают там наступление, которое длится 2,5 года. Этот процесс начался весной 2022 года. У него был перерыв на полгода, когда они отбивали наше наступление на линии Суровикина. За все это время они даже одну область не дожали. Но да, все время они демонстрируют какой-то прогресс, страшной ценой", - сказал Дикий.

Он добавил, что скорее всего, российские оккупанты в ближайшее время все же смогут подойти к Покровску. Однако бои в самом городе могут продолжаться месяцами.

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"Дойдут они до него, дойдут скоро... Но если бы мы взяли и всех тех, кто сейчас в Курской области - всех засыпали бы на Покровск. Да, мы замедлили бы этот процесс. Но мы бы его не остановили. Как мы не остановили его ни в Соледаре, ни в Бахмуте, ни в Авдеевке. Все, что мы можем - это увеличивать цену за их продвижение в ожидании, пока у них закончатся все ресурсы. Мы можем их перемалывать понемногу, параллельно так отползая", - добавил Дикий.

По его словам, сколько бы резервов мы не перебросили под Покровск - полностью остановить наступление РФ там у Сил обороны не получилось бы. В то же время операцией в Курской области Украина приобретает значительно больше, считает эксперт.

"Для нас шанс в том, что они сейчас забрасывают Курщину срочниками потому, что есть политическое решение - не снимать боеспособные части с Донбасса. Она полностью переломила весь международный дискурс. Перед началом курской операции их (западные медиа, - УНИАН) было мониторить труднее, чем российские паблики. Доминирующим нарративом в западных медиа было, что Россия неумолима, победить ее невозможно... Упс, Курская операция. Меняется дискурс радикально", - пояснил Дикий.

Также эксперт добавил, что с военной точки зрения Курская операция также важна из-за начала процессов внутри России, а также увеличения обменного фонда для Украины. В то же время он отметил, что сейчас РФ активизировала свою пропаганду, чтобы преуменьшить результаты украинского наступления в Курской области.

"Очень важно сейчас понять, что битва идет не за Покровск. Битва эта идет за мозги. За мозги людей в тылу, за мозги западных людей. За что вообще идет эта война - кажется надо напомнить. Потому что иногда кажется впечатление, что у нас с РФ война за город Покровск. При всем уважении, я не считаю, что Покровск - ничто. Но война идет за то, кто победит в целом. И конкретно для нашей страны - будем ли мы существовать", - пояснил Дикий.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне издание Forbes сообщило, что наступление российских войск на Покровск не только ставит под угрозу важные пути снабжения, сам город и всех его мирных жителей. Оно также создает крайне опасную ситуацию для украинских войск к югу от Покровска.

Тем временем бывший посол США в НАТО Курт Волкер считает, что вторжение Украины в Курскую область РФ показывает, что Россия не может одновременно нападать и защищаться.

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