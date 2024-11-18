Харук считает, что эта информация выглядит как сигнал России: "убирайте свои войска подальше".

Сообщения в СМИ о разрешении США бить Украине вглубь российских территорий выглядят как предупреждение для РФ о необходимости отвести подальше свои силы. Об этом заявил военный эксперт Андрей Харук в эфире Киев24.

Он обратил внимание на то, что соответствующие сообщения распространили только средства массовой информации и пока официального подтверждения от США о таком решении нет.

"Я всегда вспоминаю историю с использованием противолокационной ракеты HARM. Объявления об этих ракетах не было до тех пор, пока не началось их боевое применение по российским радарам. Так оно должно работать. А эти утечки в западных СМИ выглядят как попытка определенных кругов на западе дать сигнал России: убирайте там свои войска подальше, за радиус действия "Атакамсов", потому что сейчас будут бить. Так сейчас это выглядит... И российское командование соответствующие выводы способно из этого сделать", - поделился эксперт.

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Кроме того, по словам Харука, разрешение может быть предоставлено, но пока неясно, достаточно ли у нас ракет для эффективных ударов.

"Ключевой вопрос здесь даже не то, позволят нам бить по Курской области, или еще по Брянской, или по Крансодарскому краю... Ключевой вопрос в том, сколько реально этих ракет ATACMS есть в распоряжении Сил обороны Украины. Потому что можно разрешить, но у нас, условно говоря, 6-7 таких ракет осталось. Так что будет с такого разрешения? То есть здесь кроме разрешения на какие-то действия нужны и соответствующие средства для того, чтобы эти действия реализовать", - подчеркнул Харук.

Он не исключает, что это разрешение, если оно есть, имеет только теоретическое значение:

"Потому что мы не знаем какой арсенал имеют наши защитники".

Разрешение США на удары по России - что известно

Как сообщал УНИАН, длительное время Украина призывала союзников снять все ограничения на атаки их оружием вглубь РФ, чтобы наша страна могла уничтожить военные склады, базы оккупантов и объекты военного производства.

На днях в западных СМИ появилась информация об отмене запрета для Украины наносить удары ATACMS, Storm Shadow и SCALP по российской территории. Отмечалось, что соответствующее решение принято на фоне привлечения РФ северокорейских военных в войну против нашей страны.

17 ноября The New York Times сообщило, что США позволили Украине бить ракетами ATACMS по территории России, в частности, по северокорейским войскам.

Также Le Figaro информировало, что Франция и Великобритания разрешили дальнобойные удары по России ракетами Storm Shadow и SCALP.

Кроме того, издание Axios со ссылкой на источник писало, что США около трех дней назад проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена разрешить использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

Тем не менее официально Пентагон отказался комментировать эту информацию.

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