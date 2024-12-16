Бровди поделился, что во время предыдущего набора в "Птахи Мадяра" около 50 человек претендовали на одно место.

"Птахи Мадяра", 414 отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем, который скоро станет отдельной бригадой "ОБрУБАС", набирает в свои ряды только лучших бойцов, которые готовы выполнять самые сложные задачи на фронте. В частности, рекрутируют даже военных после СОЧ, если их посчитают достойными кандидатами.

Об этом рассказал основатель и командир спецподразделения капитан Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" в интервью "Укринформу".

Он объяснил, что есть большое количество высококвалифицированных военных, которых применяли не по назначению. По его словам, в ряды "Птахів Мадяра" не будут набирать всех бойцов после СОЧ, но такие кандидаты также рассматриваются.

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"Мы предупреждаем, что отбраковываем 80% анкет. Во время предыдущего набора к нам около 50-ти человек претендовали на одно место. Кто-то не готов, кого-то беремся учить. Но если я тебя беру мотористом, то мне надо, чтобы ты уже как "Отче наш" знал, как этот мотор разбирать, потому что у меня 25-30 машин стоит, их надо восстанавливать немедленно. Или разбитые машины после технической эвакуации перебирать и из 10-ти делать три, и тем самым экономить", - сказал он.

Бровди поделился с журналистами, что его спецподразделение не нуждается в восстановлении. Он заявил, что бойцы с "Птахів Мадяра" выполняют на передовой абсолютное большинство разведывательных, корректирующих и патрулирующих действий в поддержку более 20 бригад.

"И это нас немного замедляет, потому что мы могли бы разрабатывать более глубокие и детальные операции с беспилотниками. И трансформация в отдельную бригаду позволит выполнять и задачи на передке, и параллельно работать над интеллектуальными составляющими и разработкой спецопераций. Содержать собственную инженерию, потому что лучше и быстрее нас самих боеприпасы для нас никто не сделает", - объяснил "Мадьяр".

Касательно рекрутинга украинцев в Европе командир высказался о том, что часто люди имеют завышенные ожидания, которые не соответсвуют реальности.

"В большинстве своем - это фантазеры. Они себе понарисовали нереальных картин, а когда до дела доходит... Хотя есть положительные примеры - те, кто действительно хотели, сами на нас вышли, мы с ними провели собеседования, помогли вернуться. Вернулись (в частности, даже женщины были) и очень хорошо влились в наш коллектив", - подчеркнул он.

"Мадьяр" заверил, что в планах нет открытия рекрутинговых центров в Украине. Он уточнил, что кандидатам предоставляется огромная анкета, которую "вряд ли понравится заполнять".

"Но я с вероятностью более 50% еще в тот момент, когда позвоню и услышу ваш голос, пойму, подходите вы нам или нет, попадаете в определенные группы риска или нет. Это первый уровень фильтрации, второй - личное общение. Личное, а не через менеджеров рекрутингового центра - пусть даже из военных. Я не говорю, что это неэффективно - я рассказываю, как у нас это эффективно", - добавил Бровди.

Он также рассказал, что рекруты проходят детектор лжи, чтобы выяснить все, что они скрывают. По его словам, всех людей предупреждают об этом заранее.

"А вы меня спрашиваете - благодаря чему люди живы. Потому и живы, что дисциплина", - подчеркнул "Мадьяр".

Кроме того, Бровди рассказал, что в спецподразделении разрабатывают новые боеприпасы. По его словам, также будет развиваться направление собственной инженерии.

"Получил ты от армии дрон, что-то в нем поломалось и экипаж сидит, потому что он у него один, тот бомбер, или два. Пакуют в коробку, отправляют к мастеру - "в Киев", к производителю. Что две недели экипажу делать, пока ждет? Нет, лучше - собственная инженерная служба под сотню человек. В свое время мы их на абордаж взяли, тех производителей, чтобы дали самостоятельно ремонтировать. Они говорят - мы вам гарантию снимем. Да идите вы со своей гарантией... Дрон столько не проживет, сколько вы гарантии даете", - поделился "Мадьяр".

Бровди заверил, что еще одним направлением будущей отдельной бригады "ОБрУБАС" являются инновации. Он сказал, что есть отдельное подразделение, которое постоянно занимается разработкой новых технологий, среди которых проекты с искусственным интеллектом и оптоволоконными решениями.

СОЧ в Украине - важные новости

Ранее в Bloomberg раскрыли масштабы СОЧ в Украине. По данным Генеральной прокуратуры, число уголовных дел, возбужденных по фактам СОЧ, увеличилось в шесть раз с 2022 года.

Кроме того, в прокуратуре объяснили алгоритм действий по закрытию дела о СОЧ. Процедура освобождения от уголовной ответственности довольно быстрая, уверяет начальник отдела Специализированной прокуратуры Саиян Севак.

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