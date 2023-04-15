Глава правительства уверен в успехе будущего украинского наступления.

Контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время и позволит в конечном итоге вернуть все украинские территории в границах 1991 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне, пишет Укринформ.

Комментируя слухи о том, что Пентагон сомневается в успехе будущего контрнаступления, он выразил уверенность в успешном исходе весенне-летней кампании украинской армии.

"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель – победа, наша цель – освобождение украинских территорий в границах 1991 года. Мы уверены в том, что контрнаступление состоится уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", – заверил он.

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Перспективы украинского контрнаступления

Из документов Пентагона, которые попали в публичный доступ, стало известно о скептических ожиданиях руководства США касательно украинского контрнаступления. Основным препятствием для украинского успеха Пентагон считает дефицит боеприпасов и техники, а также проблемы с концентрацией войск.

Примечательно, что владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин наоборот считает, что украинское контрнаступление будет весьма успешным. Олигарх уже готовится обратить в свою пользу будущее поражение России.

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