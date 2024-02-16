Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что "слишком много всякой дичи" сейчас вокруг Авдеевки, вместо того чтобы сохранять спокойствие, сдержанность и трезвость.
Коваленко отметил, что в Авдеевке продолжается процесс вывода подразделений из потенциально опасных секторов города. Основными опорными зонами в данном процессе являются Коксохим и 9-й Квартал.
"Противник имеет огневой контроль над всей логистикой, но к западу от города логистика физически не перерезана, что позволяет ее использовать в экстремально сложных условиях", - написал аналитик.
Он сказал, что отсутствие пропорционального боекомплекта артиллерии не позволяет организовать эффективную контрбатарейную борьбу. Кроме того, враг активизировал в разы применение тактической авиации и КАБов по городу.
Коваленко отметил, что оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Коксохима, в южной части города и по направлению Каштановое-Авдеевка.
"Активизировался в направлении Ласточкино и на Северное...", - отметил он.
На сегодняшний день, как отметил Коваленко, командование оккупантов по Авдеевке задействовало весь имеющийся актив.
"По состоянию на сегодня, продолжается вывод сил и средств из города, под прикрытием свежих подразделений, так же сдерживающих попытки оккупантов продвигаться в городской черте с целью перерезания логистики", - объяснил ситуацию аналитик.
Ситуация в Авдеевке
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что после многих месяцев противостояния, командование оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.
Президент Владимир Зеленский сообщил главный сигнал, который доносит до военного руководства Сил обороны в Авдеевке, которую пытаются окружить российские захватчики.