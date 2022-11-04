Группировка войск РФ должна составлять около полумиллиона человек, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос о том, сколько нужно российских войск для захвата таких городов-миллионников, как Киев или Харьков.

Свое мнение он высказал на YouTube-канале.

"Для захвата городов-миллионников нужна очень большая группировка, очень. Как минимум, около полумиллиона человек на один город… Можно попробовать меньшими силами, но тогда гарантии успеха нет вообще никакой", – заявил Жданов.

При этом эксперт посоветовал вспомнить ситуации с захватом Личичанска, Северодонецка и Мариуполя:

"Северодонецк они штурмовали три месяца. Уличные бои – это самые тяжелые бои. Вспомните, сколько мы положили российских войск в Мариуполе… Мы там положили около 10 тысяч российских военнослужащих. Мы там полностью убили бригаду спецназа главного разведуправления российской армии, мы там убили севастопольскую 810-ю бригаду морской пехоты, практически полностью положили 150-ю мотострелковую дивизию – лучшую и самую современную дивизию ВС РФ. Вот что такое штурмовать в лоб".

Что касается угрозы захвата Киева, то Жданов добавил следующее:

"Город-миллионник Киев в диаметре где-то 30 километров, то по периметру линия границ города больше 100 километров. Город надо окружить и полностью лишить снабжения, и только таким образом его можно штурмовать. Поэтому группировка войск должна быть около полумиллиона человек, как минимум".

Планирует ли Россия захватить Киев: что сообщалось

Напомним, недавно руководитель военной администрации Киева, генерал-полковник Сергей Попко заявил, что Россия не отказалась от идеи захватить Киев, что риск для столицы со стороны российских оккупантов никуда не исчезал.

До этого командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев отмечал, что Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину включительно с Киевом.