Несмотря на то, что Силы обороны Украины уже сбили два А-50, у РФ еще есть возможности возобновить разведку с помощью этих самолетов.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш объяснил, почему Россия уже второй месяц не выводит на боевое дежурство самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

"Те самолеты, что остались, они еще достаточно старые и их достаточно сложно использовать. Это могут быть компьютеры, которые занимают очень большое пространство в самолете, которые не имеют тех функций, которые они должны выполнять. И конечно, что им необходимо подготовить личный состав, который сможет эффективно выполнять их задачи", - сказал Евлаш в эфире телемарафона.

Он также добавил, что несмотря на то, что Силы обороны Украины уже сбили два А-50, у РФ еще есть возможности возобновить разведку с этих самолетов.

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"Нам удалось ликвидировать меньшую часть. У россиян, по данным разведки, осталось около семи таких самолетов. Они сейчас продолжают их модернизировать. У них было два самолета, модернизация которых была завершена. Но нам удалось их поразить. Потенциал у них есть, но вопрос в том, насколько быстро они смогут их подготовить. Поскольку достаточно много материалов и компонентов, в которых нуждаются эти сложные летательные средства, их не изготавливают в России", - пояснил Евлаш.

По его словам, Украине неизвестно, когда именно РФ сможет возобновить работу с самолетами А-50.

"Но мы доказали уже, что можем бороться с такими средствами. И это достаточно эффективно с точки зрения отражения воздушных атак врага", - подытожил спикер Воздушных сил.

Уничтожение российских А-50: что известно

В январе 2024 года стало известно о падении российского самолета А-50 в акватории Азовского моря. Украинская армия тогда сообщила также о подбитии борта Ил-22.

Уже через месяц Силы обороны ликвидировали второй такой самолет россиян. Базовая стоимость А-50 оценена в 330 миллионов долларов, однако модернизированные версии стоят гораздо дороже.

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