У командира 128 бригады за плечами есть судимость, утверждает журналист.

Командир 128 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Лысюк дал распоряжение выстроить артиллеристов для награждения в День ракетных войск и артиллерии 2023 у линии фронта в Запорожской области, но сам на мероприятие, которое стало трагическим, не пришел.

Такой информацией журналист Владимир Бойко поделился на своей странице в Facebook. "...командир победы на построение вообще не прибыл. Его ждали пол часа, которых хватило для того, чтобы вражеская разведка обнаружила скопление личного состава", - отметил он.

Бойко обратил внимание на то, что людей удивляет, чем Лысюк думал, когда распорядился выстроить воинов для награждения возле линии фронта. "Отвечаю: в армии нет команды "думать". А потому надо спрашивать о другом - кто присвоил Лысюку звание полковника и поставил командовать бригадой несмотря на то, что у него за плечами судимость за контрабанду сигарет с оккупированной территории Луганской области?" - поделился журналист, ссылаясь на сведения из уголовного производства.

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По его данным, Лысюк в 2019 году был приговорен к штрафу в размере 119 тысяч гривень за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из так называемой "ЛНР". Журналист подчеркнул, что тогда Лысюк был подполковником, командиром 8-го отдельного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Также автор сообщил, что, по сведениям правоохранители, он занимался преступной деятельность в конце 2018 - начале 2019 года и имел сообщника.

Задержанным сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение с целью сбыта, хранения с этой целью, а также сбыт и транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

"Комбат Лысюк избежал ареста и был отпущен на поруки, а его сообщник вышел из-под стражи под залог в 286 тыс. гривень. 30 июля 2019 года оба подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение с прокурором", - подчеркнул журналист.

Трагическая гибель бойцов 128 бригады ВСУ - что сегодня известно

Трагедия случилась 3 ноября возле села Заречное Запорожской области. Уже известно, что погибли 19 бойцов 128 бригады. Список погибших 128 бригады такой - пока известны имена только двух павших воинов:

Дмитрий Милютин;

Сергей Кузнев.

Оба погибших из Закарпатской области.

Сообщалось, что враги во время награждения воинов бригады нанесли по ним удар ракетой "Искандер-М". Министр обороны Украины утверждал, что виновных в трагедии накажут.

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