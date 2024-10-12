По словам военного эксперта, сейчас оккупанты вернулись к старой тактике боевых действий.

Российские оккупанты могут иметь продвижение на Торецком направлении, если будут продолжать закрывать глаза на свои масштабные потери в боях за город Торецк. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, попытка фланговых атак на Торецк стала бесполезной для противника. Селезнев отметил, что захватчики пытались взять гарнизон ВСУ в Торецке в окружение, однако потеряли немало ресурсов.

"Поэтому оккупанты вернулись к старой тактике, которая была наработана еще во время Первой и Второй чеченской войны. В частности, сначала активное применение КАБов и артиллерии для того, чтобы гарантированно уничтожить любое здание в городе. Итак, наши войска снова становятся перед вызовами", - подчеркнул военный эксперт.

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Селезнев добавил, что армия РФ может и дальше бросать на Торецкое направление максимальное количество техники и живую силу.

"С одной стороны, я понимаю, что современная военная наука говорит о том, что ведение боевых действий в городской застройке является одним из самых сложных. В этих реалиях армия, которая наступает, несет потери. Впрочем, сейчас мы можем утверждать, что враг все же имеет продвижение в Торецке. При таких условиях враг готов идти на большие потери, а взамен иметь продвижение на этом участке фронта", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что фактор ресурсов будет играть едва ли не главную роль в боях за Торецк.

"Если российские оккупанты и дальше не будут считать потери, а также бросать все силы и средства на это направление, то они и дальше будут продвигаться", - сказал Селезнев.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты смогли достичь успехов возле четырех населенных пунктов в Донецкой области. Аналитики DeepState отметили, что противник продвинулся возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском.

Также сообщалось, что на юге Украины за минувшие сутки было поражено немало военной техники врага. В частности были повреждены две вражеские огневые позиции, два наблюдательных пункта, четыре места взлета дронов, одно место хранения боеприпасов и семь блиндажей.

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