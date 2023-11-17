Уничтожено 15 кораблей и еще 12 – повреждены.

В Военно-морских силах ВСУ озвучили цифры выведенных из строя вражеских военных плавсредств в Черном море - уничтожены 15 кораблей и еще 12 – повреждены. Об этом сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Единых новостей, комментируя, в частности работу украинских морских дронов.

"Можно посчитать те единицы, которые уже выведены из строя – это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага. Конечно, далеко не все это - результат работы наших дронов, но, тем не менее, и на их счету достаточно много поврежденных вражеских кораблей. Поэтому соответственно мы являемся фактически драйверами такого нового типа морской войны, и все это признают", - отметил Плетенчук.

По его словам, Украина сейчас показывает новый уровень применения соответствующих безэкипажных систем. "У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют как надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для нанесения огневого поражения. Делают они это успешно", - сказал представитель.

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Он отметил, что благодаря эффективной работе Сил обороны возможности россиян в Черном море в последнее время значительно уменьшились.

"Благодаря противодействию, которое мы оказываем в море, они вынуждены держаться подальше, ограничены в своих действиях. И соответственно, в какой-то степени можно сказать, что они сейчас находятся в обороне", - сказал Плетенчук. Тем не менее, добавил он, опасность нанесения ударов с моря сохраняется.

"К сожалению, враг еще имеет носители крылатых ракет, несмотря на проблемы с логистикой, которые у них бесспорно возникли из-за того, что они были вынуждены передислоцировать свои корабли в Новороссийск и даже в Туапсе периодически перебрасывают. Однако мы продолжаем двигаться в этом направлении и будем расширять наше влияние при первой же возможности", - сказал Плетенчук.

Украинские морские дроны - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский на международном форуме оборонных индустрий заявил, что Украина станет первым государством мира, имеющим собственный флот беспилотных морских дронов. По словам главы государства, эти дроны уже заставили россиян прятать свои корабли и таким образом фактически сделали Черноморский флот РФ ненужным.

По словам экспертов по оружию, в мире сейчас существуют 134 типа морских дронов, но большинство из них это разведывательные или тренировочные модели. Украинские же дроны являются уникальными. Их феномен заключается в том, что они первыми в мире показали эффективность применения во время реальных боевых действий на море, как компонента в полномасштабной войне.

Как известно, в том числе и вчера в сети сообщали о взрывах в районе оккупированного Севастополя. Перед этим Минобороны РФ написало об "успешном уничтожении трех БпЛА над Черным морем". Утро пятницы, 17 ноября, тоже началось в оккупированном Севастополе (Крым) с тревоги и взрывов.

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