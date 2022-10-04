Ликвидировано 87 захватчиков.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям, уничтожено более 60 единиц вражеской техники.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Нашей авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям и объектам. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач, по результатам которых получено подтверждение об уничтожении 87 рашистов и более 60 единиц техники, 3 из которых – 2 танка и БМП – затрофеенные", - отметил он.

Видео дня

По словам Назарова, также уничтожен 31 вражеский танк и 27 единиц другой авто-бронетехники.

"Уничтожили реактивную систему залпового огня "Ураган" и машину к ней, минометный комплекс "Сани" 120-го калибра", - рассказал спикер командования.

Ситуация на юге Украины

Как известно, на юге украинские защитники с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывают сопротивление вражескому войску.

Ранее председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что ВСУ уверенно продвигаются в Херсонской области.

В ОК "Юг" сообщали, что россияне пытаются обороняться, но на некоторых направлениях вынуждены отступать, оставляя позиции.

Наши бойцы держат огневой контроль оккупированной территории, поражая районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.

Вас также могут заинтересовать новости: