Оккупанты пользуются задержками в помощи Украине, говорит он.

На нескольких частях фронта сейчас сложилась чрезвычайно тяжелая ситуация - именно там, где российские оккупационные войска сосредоточили максимум своих резервов.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о поездке на украинские позиции на Купянском направлении. По его словам, российские войска пользуются задержками в помощи Украине.

"И это очень осязаемые вещи. Дефицит артиллерии. Потребность во фронтовой ПВО и в большей дальнобойности нашего оружия. Мы работаем максимально с партнерами, чтобы восстановить и продлить поддержку. Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев и украинок, все наши компании и наших партнеров, которые уже наладили производство оружия, производство снарядов, дронов и РЭБ – новое производство, которое увеличивает обороты", - добавил он.

Президент отметил, что сейчас обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям нельзя, однако каждый месяц добавляет Украине своей силы и своих возможностей.

Ситуация на фронте: последние новости

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сегодня сообщили, что на Лимано-Купянском направлении россияне пытаются активизироваться вблизи реки Черный жеребец, они перебрасывают резервы для развития будущего наступления.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что только за сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений с оккупантами.

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