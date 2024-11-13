'Поэтому мы теряем город за городом': военный назвал главную проблему украинской армии

Одна из проблем украинской армии - отсутствие качественного состава подразделений, считает Мирослав Борисенко.

Самая большая проблема украинской армии заключается в том, что она до сих пор не отошла от советского формата. Такое мнение в интервью "ТСН" высказал военнослужащий, командир минометной батареи Мирослав Борисенко.

"Самая большая наша проблема - не (отсутствие, - УНИАН) поставки "томагавков", западного оружия, не недостаток новобранцев, ресурсов и тому подобное. Самая большая наша проблема в том, что остатки колониальной, имперской армии, они остались в украинской армии и живут по сей день. И основа проблема - это то, что офицеры, командиры, военно-политическое руководство не доверяет своим подчиненным и одновременно боится тех, кто находится сверху. Это основная проблема, почему мы теряем город за городом", - сказал Борисенко.

В то же время он добавил, что сейчас в украинской армии катастрофически не хватает людей. По словам военного, это большая угроза для Украины.

Видео дня

"Большинство командиров только сейчас это осознают, что качественный состав своего подразделения - это очень важный шаг к боеспособности и победе. Если вы не беспокоитесь о качестве своего подразделения, что люди, которые умеют что-то делать, они стояли там, где должны быть - вы просто теряете всех людей, возможности, боеспособность. Это деморализует войско и приводит к тому, что целые батальоны или бригады не могут дальше функционировать, хотя и остаются на бумаге боеспособными", - пояснил Борисенко.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

По данным аналитика BILD Юлиана Репке, российским оккупантам удалось закрепиться на крайних улицах города Курахово Донецкой области. По данным эксперта, россияне сейчас удерживают около 15% города.

Между тем журналисты Financial Times отмечают, что на фоне ожидания нового российского наступления на востоке и юге Украина отправляет в эти регионы большее количество медиков. Со ссылкой на военный аналитический центр CDS, журрналисты добавляют, что до конца года Россия может продвинуться еще на 30-35 километров в глубь территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: